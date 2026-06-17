Понад 1,4 мільйона вбитими та пораненими: у НАТО назвали приголомшливі масштаби втрат армії РФ

Росія втратила у війні понад 1,4 мільйони військових / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У червні 2026 року представники Північноатлантичного альянсу оприлюднили нові дані щодо величезних російських втрат у війні проти України. Попри те, що ворожа армія вже втратила понад 1,4 мільйона солдатів, очільник Кремля Володимир Путін залишається абсолютно непохитним у своїх загарбницьких прагненнях.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на слова високопосадовця НАТО.

Величезні втрати та ситуація на полі бою

За підрахунками західного посадовця, Росія зазнала від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких близько пів мільйона становлять ліквідовані окупанти. Хоча ворог цього року зберігав ініціативу на фронті, його локальні успіхи були значно менш стабільними та послідовними.

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Представник альянсу також підкреслив, що економічна ситуація в державі-агресорці продовжує стрімко погіршуватися.

«Крім того, ми не бачимо жодних ознак суттєвих змін у темпах ведення бойових дій або підготовки до великого російського наступу найближчим часом через зниження ефективності російських військ на полі бою», — резюмував він.

Найгарячіші напрямки та бої за міста

Наразі російські загарбники продовжують діяти з надзвичайно високою інтенсивністю майже по всій лінії зіткнення. Особливо важкою залишається ситуація на Покровському напрямку, де ворожі підрозділи прагнуть закріпити здобутки та просуватися у бік Добропілля.

Водночас окупаційні війська намагаються взяти під свій повний контроль Костянтинівку, де в осяжному майбутньому очікуються важкі міські бої. При цьому здатність українських захисників здійснювати постачання серйозно підривається через ворожі безпілотники, тоді як на Запорізькому напрямку просування росіян залишаються мінімальними.

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Нагадаємо, Україна знайшла вразливе місце російської армії, і ефект уже помітний на фронті. Сили оборони дедалі активніше б’ють по російській логістиці в тилу з метою перерізати постачання армії РФ і зменшити її здатність наступати.

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