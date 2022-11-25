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Понад 15 тисяч людей зникли безвісти під час війни в Україні - ICMP

Понад 15 тисяч людей зникли безвісти під час війни в Україні - ICMP

Фото: Associated Press

Наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей.

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісті вже понад 15 тисяч людей.

Про це пише Reuters.

Він зазначив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім'ями, або померли та поховані в імпровізованих могилах.

За словами Холлідея, цифра 15 тисяч є консервативною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч людей.

"Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні", – сказав директор комісії.

Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.

"Наразі головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додав Холлідей.

Раніше повідомлялося, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні вважаються зниклими безвісти 236 дітей.  

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