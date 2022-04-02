Понад 150 врятованих життів: в Ірпені чоловік під обстрілами рятує кинутих домашніх тварин (фото та відео)

Понад 150 врятованих життів: в Ірпені чоловік під обстрілами рятує кинутих домашніх тварин (фото та відео)

Герой ризикує власним життям під обстрілам, щоб допомогти безпорадним тваринам.

В Ірпені на Київщині місцевий мешканець Олексій Суровцев під час війни рятує домашніх тварин, яких кинули господарі. На рахунку чоловіка вже понад 150 врятованих життів - від маленьких хом'яків до великих самоїдів.

Чоловік називає себе "бородатою котомамулею" та розповідає про свою роботу у Facebook та Instagram.

"Так, небезпечно! Так, тяжко! Так, страшно! Але коли бачиш ці перелякані віддані очі, то розумієш, що це не дарма! Бережіть їх і не зраджуйте", - розповів Суровцев.

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

В Мережі герой викладає зворушливі фото та відеозвіти. Чоловік годує голодних тварин на вулиці, визволяє замкнених у квартирах, іноді навіть доводиться зламувати двері заради порятунку.

"Кіноактор за професією, Суровцев ось уже більше трьох тижнів у бронежилеті та касці, але без зброї, роз'їжджає на своїй мініатюрній, майже іграшковій машинці Smart по розгромленому Ірпені... смертельно ризикуючи рятує кішечок, собачок, кроликів, хом'яків та інших домашніх тварин, поспіхом евакуації залишених у будинках та квартирах Ірпеня", - розповів Сергій Лоіко.

Люди, які залишили тварин в Ірпені, зв'язуються з Суровцевим телефоном або через соцмережі, приїжджають до нього, дають ключі та просять врятувати їхніх улюбленців.

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Чоловік допомагає безкоштовно, наразі живе у Києві. Його будинок в Ірпені постраждав від російських обстрілів.

Суровцев каже, що після війни відкриє притулок для тварин, які залишилися сиротами. Небайдужі жертвують герою гроші, скільки можуть та хочуть.

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

"З 8 березня - перший день його смертельної роботи, він врятував понад 150 звірят. Їм усім пощастило. Не дочекався Олексія і помер лише нещасний кролик", - каже Лоіко.

Наразі Суровцев відкрив збір коштів для притулку "Асті", куди привозить кинутих тварин. Там їх годують, лікують, шукають власників.

Якщо ви хочете допомогти тваринам:

Номер карти - 5168 7422 2609 4435

PayPal - mister.strike@gmail.com

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Фото: Олексій Суровцев

Нагадаємо, у Мережу потрапило дуже зворушливе відео, в якому зображено момент, як українські військові виявили в одному з зруйнованих будинків в Ірпені великого чорного собаку. Пес дуже радий зустрічі.

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