Понад 1500 злотих виплатять українцям в Польщі: хто може отримати ці гроші / Фото: pixabay.com

Понад 1500 злотих виплатять українцям в Польщі: хто може отримати ці гроші

Понад 1500 злотих виплатять українцям в Польщі: хто може отримати ці гроші

Українці, які проживають в Польщі і мають карту поляка, отримають від громадських організацій 1500 злотих (понад 9 тисяч гривень) на дорослого та 750 злотих (близько 5 тисяч гривень) на дитину. Хто може отримати ці кошти - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Основна умова для того, щоб отримати фінансову допомогу - прибути на територію Польщі після 24 лютого 2022 року. Про це повідомив портал inPoland, розповідаючи про новий проєкт під назвою "Поміч полякам з України". Розпочали його фонд "Wolność i Demokracja", товариство "Wspólnota Polska" та організація "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Хто може отримати ці кошти:

українці, які мають карту поляка;

особи, у яких раніше була карта поляка, а тепер вони отримали посвідку на постійне місце проживання в цій країні (чи польське громадянство);

громадяни Польщі, які проживають в Україні.

Подати заявку на отримання фінансової допомоги дуже просто. Потрібно всього лише звернутися на гарячу лінію за одним із номерів телефонів: +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 чи написати листа на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

Ще один варіант - звернутися особисто в одне з регіональних представництв, які розташовані в таких містах: Варшава, Вроцлав, Краків, Жешув, Познань, Ломжа, Люблін, Катовіце, Торунь, Ольштин, Ченстохова.