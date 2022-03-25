Понад 16 тисяч особового складу та 115 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Понад 16 тисяч особового складу та 115 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 25 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевалили вже за 16 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 25.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16 100 осіб

танків ‒ 561 од

бойових броньованих машин ‒ 1625 од

артилерійських систем – 291 од

РСЗВ - 90 од

засоби ППО - 49 од

літаків – 115 од

гелікоптерів – 125 од

автомобільної техніки - 1089 од

кораблі /катери - 5 од

цистерн з ПММ - 72

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53

спеціальна техніка - 18

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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