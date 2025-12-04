Українські діти / © Getty Images

Експерти Українського регіонального центру з прав людини задокументували 165 таборів «перевиховання», де відбувається мілітаризація та русифікація викрадених українських дітей. Ці табори розташовані на окупованих територіях, у Росії, Білорусі та, як стало відомо, навіть у Північній Кореї (КНДР).

Ці свідчення прозвучали 3 грудня на слуханнях у підкомітеті Конгресу США, передає Kyiv Independent.

Катерина Рашевська, експертка з правових питань, повідомила про безпрецедентні випадки насильницького вивезення дітей до Азії. Зафіксовано щонайменше два випадки, коли викрадених дітей транспортували до табору Сонгдовон у Північній Кореї, за 9000 км від дому.

«12-річного Мішу з окупованої Донецької області та 16-річну Лізу з окупованого Сімферополя відправили до табору Сонгдовон», — свідчила Рашевська.

У таборі дітей навчали «знищувати японських мілітаристів» та організовували зустрічі з корейськими ветеранами, які 1968 року напали на корабель ВМС США «Пуебло».

Загалом, за даними «Регіонального центру з прав людини», задокументовано 165 таборів «перевиховання», де дітей піддають мілітаризації та русифікації на окупованих територіях, у Росії, Білорусі та Північній Кореї.

За даними національної бази «Діти війни», від лютого 2022 року щонайменше 19 546 українських дітей було викрадено та вивезено.

Українські чиновники припускають, що реальна кількість викрадених дітей може бути значно вищою: уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець називає цифру до 150 000, а Дар’я Герасимчук — від 200 000 до 300 000.

Тисячі викрадених дітей були насильно усиновлені російськими сім’ями або відправлені до таборів мілітаризації.

Президент Володимир Зеленський повідомив 1 грудня, що на сьогоднішній день повернуто лише 1 859 викрадених дітей.