Понад 1700 осіб вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - ОВА

Понад 1700 осіб вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - ОВА

Провести евакуацію вдалося завдяки взаємодії багатьох служб та волонтерських організацій.

З тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини евакуювали понад 1700 мешканців до безпечних місць. Близько 700 з яких – діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом задіяли близько 200 осіб та близько 40 автобусів. Вдячні волонтерам чеської організації Helping to leave, місцевим благодійникам та Червоному хресту. На місці працювали обласні служби ДСНС, зокрема психологи, Нацполіції, службовці прокуратури та СБУ, прикордонники, медики обласного Центру екстреної допомоги, працівники Харківської ОВА та органів місцевого самоврядування", - повідомив він.

Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, водою, транспортуванням, медичною та психологічною підтримкою.

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету, стали відомі подробиці обстрілу.

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