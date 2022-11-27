"Понад 185 обстрілів та бойові зіткнення": в ЗСУ розповіли про бої біля Авдіївки та Марʼїнки

Бахмутський та Авдіївський напрямки на Донеччині залишаються найгарячішими точками на лінії фронту.

Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Авдіївський напрямок сьогодні є одним із найгарячіших ділянок фронту. Біля населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Соледар противник постійно намагається атакувати наші позиції та прорвати оборону української армії. Зокрема на Бахмутському напрямку за добу було зафіксовано понад 185 обстрілів та 20 бойових зіткнень з російськими військовими", - розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ також наголосив, що противник зазнає втрат на Донеччині.

"На Авдіївському напрямку за добу було зафіксовано понад 122 обстріли та 28 бойових зіткнень з противником. Саме тому ці напрямки є одним з найактивніших точок на лінії фронту. Проте найголовніше, що ворог зазнає великих втрат особового складу на цих напрямках. Противнику не вдається прорвати нашу оборону біля Соледара та Марʼїнки", - резюмував він.

Ситуація на Донеччині

На Донеччині на Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан також зазначив, що українські війська у цей дощовий період можуть виконувати наступальні дії у двох районах на Донеччині. А зміна дощової погоди на морозну, – дає значно більше можливостей ЗСУ, у цей період рух може бути набагато успішнішим.

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