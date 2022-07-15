Понад 20 мінометних прильотів: окупанти знову обстріляли дві громади Сумської області

Російські окупанти вранці 15 липня знову обстріляли дві громади Сумської області.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, водночас ніч проти 15 липня у регіоні була тихою, хоч і тривожною.

"Ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів. Із них: по Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 шт. По Есманьській громаді о пів на восьму - 6 шт. Знову по Шалигінській громаді о пів на дев'яту було ще 10 прильотів", - нписав він.

Очільник ОВА додав, що жертв та руйнувань немає.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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