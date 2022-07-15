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Понад 20 мінометних прильотів: окупанти знову обстріляли дві громади Сумської області

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Понад 20 мінометних прильотів: окупанти знову обстріляли дві громади Сумської області

Фото: Валентин Резніченко

Ворог не припиняє атаки на прикордоння північних областей України.

Російські окупанти вранці 15 липня знову обстріляли дві громади Сумської області.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, водночас ніч проти 15 липня у регіоні була тихою, хоч і тривожною.

"Ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів. Із них: по Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 шт. По Есманьській громаді о пів на восьму - 6 шт. Знову по Шалигінській громаді о пів на дев'яту було ще 10 прильотів", - нписав він.

Очільник ОВА додав, що жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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