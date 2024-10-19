Понад 200 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті загалом відбулось 202 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог чотири рази здійснював наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського.

Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації - бив КАБами у районі Никифорівки.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог сім разів атакував у районах Торецька та Деліївки на Торецькому напрямку.

За добу 35 атак відбили українські захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Десять атак противника зупинили українські оборонці в районі Новоукраїнки та Богоявленки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Шість марних спроб захопити позиції українських захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, здійснює розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області

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