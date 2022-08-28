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Понад 200 будинків та шкіл уже відремонтовано на Київщині за рахунок благодійників, на черзі облаштування укриттів

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Понад 200 будинків та шкіл уже відремонтовано на Київщині за рахунок благодійників, на черзі облаштування укриттів

Замінити труби, облаштувати туалети, провести світло і систему опалення – підрядники працюють практично цілодобово, аби якнайшвидше відремонтувати приміщення.

Північ області п’ятий місяць оговтується після деокупації, кошти на ремонт та облаштування укриттів  залучають у благодійників та міжнародних організацій, йдеться в ТСН.

Плівка замість вікон, наскрізні діри у кімнатах і зрешечена від осколків підлога - родина Людмили п’ятий місяць намагається відновити зруйновану окупантами оселю.  В її будинок, розташований на центральній вулиці Демидіва влучила ракета, коли російські війська намагалися дійти до столиці.

«Воно як гухнуло, чоловіка накрило двома дверима, на сина впав весь дах. Я дуже злякалася, бо думала, що мами моєї немає», - зі сльозами розповідає господиня.  

72-річну Єву Михайлівну донька витягала з вікна батьківського будинку. Ночувати у підвалі родина перестала лише нещодавно, коли їм допомогли перекрити дахи обидвох будинків. На черзі заміна вікон, Людмила сподівається встигнути до холодів відновити частину житлового помешкання.

А ще понад десяток укриттів для учнів в школах облаштовують в громаді. Одне із підвальних приміщень площею у три тисячі квадратних метрів може слугувати укриттям як для школярів, так і для мешканців села Демидів. Роботи з облаштування приміщення планують завершити за місяць. В планах привозити дітей з інших навчальних закладів, де немає облаштованих сховищ, каже директорка ліцею.

«Великий обсяг робіт проводиться, школа готова розпочати навчання в очній форматі, коли буде облаштоване укриття в школі. 450 дітей планують підвезти дітей з інших населених пунктів. Із завершенням ремонтних робіт ми будемо раді, забезпечити якісний освітній процес», – каже Галина Якименко

Замінити труби, облаштувати туалети, провести світло і систему опалення – підрядники працюють практично цілодобово, аби якнайшвидше відремонтувати приміщення. Кошти на облаштування укриттів в районах, які найбільше постраждали від російської навали надала міжнародна організація та благодійний фонд, який збирає гроші на відбудову Київщини. «Як мама першокласниці скажу, якщо немає укриття, то немає і навчального закладу. Щодо кошторису, то на одне укриття йде близько 100 тис доларів.  ЮНІСЕФ розглянув наші пропозиції, вони обійшли укриття разом з нами і обрали ті, які підходять для швидкого відновлення. І ми сподіваємося, що вже за місяць північ Кивїщини отримає 11 нових укриттів завдяки співпраці з ЮНІСЕФ», - каже народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

Нардепка опікується населеними пунктами на півночі Київщини, щойно звідси вигнали окупантів, на відновлення сотні об’єктів зі свого фонду витратила вже близько 3 млн грн.

23 отвори від куль в себе на паркані нарахувала 84-річна Марія Григорівна. Жінка проживає на околиці Іванкова. Її будинок обстріли росіян витримав, хоча й був значно пошматований. Дах допомогли перекрити шифером, і вікна вже замінили. Жінка, яка за свій вік переживає війну вдруге, вірить що доживе і застане перемогу нашої країни над російським ворогом. «Віримо в перемогу нашого народу, щоб було мирно на землі», - каже жінка.

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