Понад 220 тисяч українців залишили у “Дії” заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла

Понад 220 тисяч українців залишили у “Дії” заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла

Внаслідок російської агресії найбільше пошкоджень житлового фонду зафіксовано у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

Приблизно 800 тисяч українців залишилися без житла, яке зруйноване повністю або потребує серйозного ремонту, через війну розв’язану Росією проти України. Понад 220 тисяч осіб залишили заявки на компенсацію на порталі “Дія”.

Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.

За попередніми підрахунками, російськими окупантами зруйновано більш ніж 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

Найбільше пошкоджень житлового фонду зафіксовано у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

Як повідомила Шуляк, з резервного фонду уряд виділив 1,4 мільярдів гривень, щоб до опалювального сезону якомога більше житла було відремонтовано.

"Ремонтують транспортне сполучення, інженерні мережі, проводяться заходи безпеки (зокрема, розмінування). Кошти спрямовуються на те, щоб у тих будинках, де можна швидко замінити двері, відремонтувати дахи, зробити швидкий ремонт", - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.

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