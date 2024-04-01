Понад 28 тис. окупантів і 376 танків: які втрати РФ за березень (інфографіка)

У березні Сили оборони знищили 28 200 російських окупантів та 5039 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ, зокрема:

Окрім цього, військові Сил оборони збили 2 літаки, 963 БПЛА та 145 ворожих ракет.

Фото: Олександр Павлюк

Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня 2024 року ЗСУ за весь час знищили 442 880 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.

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