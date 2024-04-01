Понад 28 тис. окупантів і 376 танків: які втрати РФ за березень (інфографіка)

Наші захисники знищили значну кількість озброєння та військової техніки окупантів.
У березні Сили оборони знищили 28 200 російських окупантів та 5039 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ, зокрема:
- 376 танків,
- 739 бойових броньованих машин,
- 976 артилерійських систем,
- 23 РСЗВ,
- 53 установки ППО,
- 1 корабель,
- 1546 одиниць автотехніки,
- 215 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, військові Сил оборони збили 2 літаки, 963 БПЛА та 145 ворожих ракет.
Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня 2024 року ЗСУ за весь час знищили 442 880 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.
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