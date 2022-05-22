Понад 29 тис. солдат, 1285 танків та 170 гелікоптерів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Понад 29 тис. солдат, 1285 танків та 170 гелікоптерів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Станом на 22 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 29 тисяч осіб. Дані уточнюються.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 29 050 людей особового складу, 1 285 танків і 3 141 броньовану машину.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 22.05 орієнтовно склали:

особового складу близько 29050 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1285 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од;

артилерійських систем – 599 (+3) од;

РСЗВ – 201 (+0) од;

засоби ППО – 93 (+0) од;

літаків – 204 (+0) од;

гелікоптерів – 170 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);

крилаті ракети – 107 (+3);

кораблі /катери – 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) од;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по містах. Широкомасштабне вторгнення триває вже 88-й день (війна 8 років).

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