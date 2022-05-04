Понад 30 дітей чекають на порятунок із "Азовсталі", яка щоденно обстрілюється росіянами - мер міста

На заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають ще сотні цивільних мешканців, серед них - понад 30 дітей.

Мер міста Вадим Бойченко розповів, що російські війська не припиняють обстрілювати завод з усього, що у них є.

Про це розповів мер Маріуполя в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 4 травня.

"На сьогодні там перебуває місцеве населення, їх сотні. Вони ще два місяці тому прийшли до цієї фортеці, сховалися там і чекають на порятунок. Там також є діти. Там понад 30 дітей, які чекають, що розпочнеться нова переговорна процедура з евакуації мирного населення", - сказав він.

Міський голова додав, що на сьогодні понад 100 тисяч місцевих залишаються в облозі окупантів.

Окрім цього, Бойченко висловив сподівання, що сьогоднішній "зелений коридор" спрацює і мирні мешканці опиняться на безпечних територіях.

Нагадаємо, днями вдалося евакуювати 156 цивільних із заводу. Зараз "Азовсталь" штурмують російські військові. Цивільні, що ховались там, розповідають: вбитих та поранених - величезна кількість.

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