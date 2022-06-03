Понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування — Шмигаль

Український уряд буде залучати міжнародних партнерів, щоб пришвидшити процес очищення української землі від вибухонебезпечних предметів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмінування важливим завданням, яке супроводжує процес відбудови зруйнованих війною українських територій.

Про це він заявив у п’ятницю, 3 червня, на засіданні уряду.

Український прем’єр повідомив, що, за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування.

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“Це лише початкові оцінки. Зараз наші рятувальники провели розмінування 2,7 млн гектарів. Плануємо долучати якомога більше міжнародних партнерів, аби пришвидшити процес”, - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр оборони Колумбії Дієго Молано повідомив, що група фахівців з розмінування вирушила до Європи, де навчатиме українських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться в одній із країн НАТО по сусідству з Україною.

Українська влада вже почала роботу над створенням Міжнародного центру розмінування

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