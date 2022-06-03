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Понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування — Шмигаль

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Понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування — Шмигаль

Український уряд буде залучати міжнародних партнерів, щоб пришвидшити процес очищення української землі від вибухонебезпечних предметів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмінування важливим завданням, яке супроводжує процес відбудови зруйнованих війною українських територій.

Про це він заявив у п’ятницю, 3 червня, на засіданні уряду.

Український прем’єр повідомив, що, за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування. 

“Це лише початкові оцінки. Зараз наші рятувальники провели розмінування 2,7 млн гектарів. Плануємо долучати якомога більше міжнародних партнерів, аби пришвидшити процес”, - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр оборони Колумбії Дієго Молано повідомив, що група фахівців з розмінування вирушила до Європи, де навчатиме українських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться в одній із країн НАТО по сусідству з Україною.

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