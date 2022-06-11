Понад 32 тис. особового складу та 3466 броньованих машин: втрати Росії на 11 червня

Станом на 11 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 32 050 тис. осіб. Дані уточнюються.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32050 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1419 (+10) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од;
- артилерійських систем – 712 (+0) од;
- РСЗВ – 222 (+0) од;
- засоби ППО – 97 (+0) од;
- літаків – 212 (+0) од;
- гелікоптерів – 178 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7);
- крилаті ракети – 125 (+0);
- кораблі /катери – 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10) од;
- спеціальна техніка – 54 (+0).
Нагадаємо, Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні.
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