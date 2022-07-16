Понад 41 тис. людей виїхали з України за добу: черги і ситуація на кордонах

Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 81 тисяча осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.
Протягом минулої доби, 15 липня, з України виїхали понад 41 тис. осіб. Понад 24 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
До України за минулу добу повернулися понад 39 тис. осіб, 36 тис. з них – громадяни України.
Також на кордоні було оформлено 126 вантажівок з гуманітарною допомогою.
16 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- «Ягодин» – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- «Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Угринів» – 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
- «Рава-Руська» – 40 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
- «Грушів» – 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
- «Краківець» – 50 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
- «Шегині» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- «Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).
Словацька Республіка:
- «Малий Березний» – 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- «Ужгород» – 50 л/а, 3 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
- «Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 9 до 21 години).
Угорщина:
- «Тиса» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- «Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- «Лужанка» – 15 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- «Мамалига» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Кельменці» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Росошани» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України.
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