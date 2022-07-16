Понад 41 тис. людей виїхали з України за добу: черги і ситуація на кордонах

Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 81 тисяча осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Протягом минулої доби, 15 липня, з України виїхали понад 41 тис. осіб. Понад 24 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

До України за минулу добу повернулися понад 39 тис. осіб, 36 тис. з них – громадяни України.



Також на кордоні було оформлено 126 вантажівок з гуманітарною допомогою.

16 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

«Ягодин» – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» – 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Рава-Руська» – 40 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Грушів» – 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Краківець» – 50 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Шегині» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» – 50 л/а, 3 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 9 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» – 15 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Кельменці» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Росошани» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Сокиряни» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України.

Читайте також: