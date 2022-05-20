Понад 5 млн українців втекли від війни до ЄС: у МВС попередили про ризики, з якими стикаються люди

Понад 5 млн українців втекли від війни до ЄС: у МВС попередили про ризики, з якими стикаються люди

Понад 6 млн 200 тис. українців були змушені тікати від війни.

Найбільша кількість людей, які були змушені тікати від нападу РФ, переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Крі того, ще понад 1,2 млн українців вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС.

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"За останніми даними, понад 6 млн 200 тисяч (6 223 821) українців тікали від війни, а понад 5 мільйонів (5 358 079) переїхали до країн ЄС. Найбільша кількість людей (3 357 984) переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС", - повідомила вона.

За її словами, це достатньо серйозне навантаження на європейські країни. До прикладу, тільки у Чехії українці отримали 344 тис. віз для тимчасового проживання. Ця цифра співрозмірна 3% населення Чехії.

Мері Акопян наголосила, що українці, які були змушені покинути країну внаслідок повномасштабного російського вторгнення, стикаються з ризиком стати жертвами торгівлі людьми. Насамперед є висока ймовірність втягування вимушених переселенців до злочинної діяльності чи трудової експлуатації.

Тому МВС, співпрацюючи з європейськими інституціями, постійно проводить аналіз і відслідковує тенденції злочинів пов’язаних з торгівлею людьми. Особливо, це стосується незахищених верств населення: людей з інвалідністю, ветеранів війни, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей похилого віку та пенсіонерів.

Нагадаємо, щоб надавати фінансову допомогу біженцям, Чехія посилює перевірку документів.

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