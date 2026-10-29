Понад 50 годин без обстрілів: Лубінець розкрив, що готують в окупованих Олешках

Олешки / © antikor.com.ua

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В Україні триває підготовка гуманітарної місії до Олешок. Наразі фахівці розміновують маршрути для доставки допомоги, а погоджений режим тиші діє вже 54 години без зафіксованих порушень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, розмінування проходить успішно. Паралельно формується гуманітарний вантаж, який планують доставити до міста вже завтра.

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Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Як запевнив омбудсман, обидві сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей.

Лубінець зазначив, що досягти цього вдалося, зокрема, завдяки постійним контактам із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. За його словами, вони продовжують координувати виконання домовленостей.

Окремо український омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп за особисту увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільним жителям Олешок.

«Наше завдання — доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних», — наголосив Лубінець.

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Наразі підготовка до гуманітарної місії триває.

Евакуація з Олешок: що відомо про гуманітарну місію

Нагадаємо, на Херсонщині запровадили гуманітарне перемир'я для евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок. За повідомленнями, режим тиші поширився на всю область і має тривати до 1 листопада.

Завдяки припиненню атак місцеві жителі вперше за тривалий час почали виходити на вулиці, а рятувальники — відновлювати комунікації. Водночас у регіоні зберігається висока мінна небезпека.

За даними Fox News, Україна та Росія за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовилися про регулярні гуманітарні місії на Херсонщині — щонайменше раз на місяць. Вони передбачають розмінування, доставку продуктів, води та медикаментів, доступ лікарів і безпечну евакуацію населення.

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Меланія Трамп також повідомила про відправлення до Олешок чотирьох американських журналістів Newsmax, які мають стежити за перебігом гуманітарної операції як незалежні спостерігачі.

Водночас, за інформацією Financial Times, евакуація жителів окупованих Олешок може відбуватися через Крим або територію Росії з подальшою можливістю повернення людей на підконтрольну Україні територію.

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