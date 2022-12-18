Понад 50 обстрілів та троє загиблих: Херсонщина пережила жахливу ніч

За минулу добу, 17 грудня, війська РФ 54 рази з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів обстріляли Херсонщину.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Вони поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. За добу внаслідок обстрілів загинули троє людей, шість жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загинули троє людей, ще 6 — поранених.

Обстріли росіянами Херсона та області

Відтоді, коли українські військові 11 листопада повернули Херсон під контроль України, окупанти майже щоденно продовжують масовані обстріли міста та області.

У суботу, 17 грудня, окупанти завдали удару по закладу у селі Степанівка на Херсонщині, де надають допомогу літнім людям.

Зранку 17 грудня російська армія обстріляла Херсон з РСЗВ та артилерії. Внаслідок атаки загинув 36-річний цивільний чоловік. Крім того, поранення отримала 70-річна жінка. Її госпіталізували.

Мапа війни на 16 грудня: росіяни обстрілюють Бахмутський напрямок і укріплюються на Херсонщині

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