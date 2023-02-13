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Понад 50 "прильотів" за добу: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Понад 50 "прильотів" за добу: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Окупанти продовжують атакувати прикордонний регіон.

Російські військові обстріляли чотири громади в Сумській області. Загарбники пошкодили кафе. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 неділі, 12 лютого.

  • Есманьська громада: 32 "прильоти" внаслідок мінометного обстрілу. Пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл громади;
  • Зноб-Новгородська громада: один прильот із міномету;
  • Краснопільська громада: 9 прильотів через обстріл із артилерії;
  • Юнаківська громада: 10 "прильотів" із мінометів.

Нагадаємо, 10 лютого на Сумщині зафіксували понад 100 прильотів за добу. Також ми повідомляли, що росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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Дата публікації
Перегляди
410
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