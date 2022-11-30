Понад 50% росіян хочуть переговорів з Україною – опитування росЗМІ

В Росії різко збільшився відсоток громадян, які підтримують мирні переговори з Україною.

В Росії за мирні переговори з Україною виступають близько 55% громадян. За пів року прихильників миру побільшало вдвічі. Прдовження бойових дій проти України підтримує 25% громадян РФ.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на дані останнього закритого соцопитування Федеральної служби охорони і джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Як пише видання, такі дослідження робляться на замовлення Кремля і тільки для "внутрішнього користування".

"Російська влада помітила зниження суспільної підтримки війни на тлі постійних поразок на фронті та мобілізації", - пише "Медуза".

Водночас ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом, зокрема після мобілізації. У липні цього року опитування показували, що за мирні переговори виступають лише 30% росіян.

За даними Медузи, ці дані збігаються з результатами жовтневого опитування "Левада-Центру" – єдиного великого незалежного соціологічного центру в Росії, де "за" і "скоріше за" мирні переговори виступили 57% респондентів; "за" і "скоріше за" продовження бойових дій – 27%.

Директор "Левада-Центру" Денис Волков у розмові з "Медузою" зазначає, що кількість росіян, які виступають за переговори з Україною, почала швидко зростати після оголошення мобілізації 21 вересня.

"Це небажання громадян особисто брати участь у воєнних діях. Їхня підтримка (бойових дій - ред.) залишається високою, але бажання людей особисто брати в цьому участь досить невелике. Крім того, підтримка від самого початку була декларативною на тлі того, що люди це сприймали як щось, що їх не стосується – "життя триває і навіть налагоджується". Наразі ризики зросли і люди хочуть, щоб переговори вже розпочалися", - розповів він.

За словами двох джерел видання, близьких до адміністрації президента Росії, з цієї причини Кремль у майбутньому планує обмежити кількість відкритих опитувань про ставлення росіян до війни. За словами джерела, "наміряти зараз можна всякого, краще цього не робити".

Один із політтехнологів, які співпрацюють з адміністрацією президента РФ, також заявив, що зараз "динаміку (ставлення росіян до війни - ред.) краще не давати".

Нагадаємо, за даними ГУР України станом на 20 листопада, війну проти України підтримують 75% росіян. Такі показники є результатом пропаганди.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, у грудні в Росії оголосять другу хвилю мобілізації, а на початку лютого – загальну мобілізацію.

Росіяни дедалі частіше запитують про причини війни проти України та не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього – про це свідчать результати соцопитування в регіонах РФ, проведеного на замовлення Кремля.

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