Понад 50 солдатів за кілометр квадратний території: ISW про шалені втрати РФ восени

Восени під час наступів, зокрема в Донецькій області, російська армія втратила майже 126 тисяч солдатів. Москва не рахується з втратами задля досягнення тактичних успіхів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у звіті американські аналітики навели останні дані Міноборони Великої Британії про те, що у листопаді 2024-го середні щоденні втрати російського особового складу досягли нового історичного максимуму - 1523 жертви на добу.

Крім цього, 28 листопада війська РФ вперше зазнали понад дві тисячі втрат за один день. За оцінками, загальні втрати окупанів РФ у листопаді склали 45 690 солдатів. Міноборони Британії зі свого боку зазначило, що листопад 2024 року став п'ятим місяцем поспіль, коли втрати загарбників збільшилися.

В ISW наголошують: їм вдалося виявити геолокаційні докази, які дозволяють оцінити, що війська РФ у листопаді просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів протягом доби. Загалом протягом цього місяця окупанти захопили 839 квадратних кілометрів. Разом з тим американські фахівці наголошують, що йдеться про просування як в Україні, так і в Курській області.

До цього в ISW повідомляли, що російські війська зазнали збільшених втрат у вересні та жовтні 2024-го. Протягом цього періоду загарбники втратили 80 110 військових, щоб захопити приблизно 1517 квадратних кілометрів території в Україні та в Курській області.

Зазначається що, росіяни зазнали приблизно 125 800 втрат у живій силі в період інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді цього року. В обмін на такі жертви Кремль отримав 2356 квадратних кілометрів завоювань. Таким чином, згідно з підрахунком аналітиків, ворог втрачав приблизно 53 солдати за один кілометр захопленої території.

Нагадаємо, український Генштаб повідомив про втрати Росії станом на 6 грудня. Так, за минулу добу ліквідовано ще 1660 військових. Загалом від початку великої війни знищено 750 610 солдатів армії Російської Федерації.