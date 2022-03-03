Понад 500 іноземних медиків виявили бажання надавати допомогу в Україні

Всі вони зареєструвалися через спеціальну форму, яка опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Прес-служба МОЗ повідомляє, що серед іноземних медиків, які виявили бажання надавати медичну допомогу в Україні медичні сестри, лікарі та парамедики з країн Європейського Союзу, Великої Британії, Азербайджану, Туреччини, Швейцарії, Канади, США, Ізраїлю, Нової Зеландії, Австрарії, Індії, Південної Африки, Бразилії, Йорданії і інших. Вони хочуть приїхати до України, щоб разом з українськими лікарями допомагати всім постраждалим у війні Росії проти України.

Також в повідомленні МОЗ йдеться, що "реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням".