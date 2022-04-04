Понад 560 тис. євро: арештовані кошти російського походження передали на потреби ЗСУ

Кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактами службової недбалості та зловживання владою.

Арештовані у межах кримінального провадження за фактами службової недбалості, зловживання владою, розтрати, шахрайства та відмивання коштів посадовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній, зокрема представники яких є громадянами РФ, було передано на потреби Збройних сил України.

Сума переданих ЗСУ коштів становить 560 200 євро – майже 21 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, службові особи держпідприємств увійшли в злочинну змову з представниками іноземних компаній, зокрема громадянами РФ, для незаконного отримання коштів шляхом зменшення суми компенсації за загибель у липні 2019 року в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія промислового риболовецького судна, яке належало Україні", - зазначено у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували факт безпідставного перерахування коштів за нібито врегулювання спору щодо затопленого судна на транзитний рахунок українського банку з банківського рахунку, відкритого на території РФ. Надалі за ці кошти суд наклав арешт.

Нагадаємо, відновлення України після війни коштуватиме понад $560 млрд.

Читайте також: