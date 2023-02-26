Понад 600 окупантів та шість танків: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Лави "200-х" поповнили ще сотні окупантів.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 26 лютого становлять понад 148 130 осіб. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 148 130 (+660) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3381 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6)
- артилерійських систем – 2380 (+7)
- РСЗВ – 475
- засоби ППО ‒ 247
- літаків – 299
- гелікоптерів – 288
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5242
Раніше Генштаб повідомив, що війська РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню.
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