Понад 600 снарядів за добу: на Херсонщині зруйновані завод та магазин, двоє загиблих

Ворог не припиняє атаки по регіону.

Російські війська упродовж 7 січня 2024 року з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації 131 раз обстріляли територію Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Всього за добу по Херсонщині випустили 670 снарядів, по Херсону — 16. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні, а також у магазин у Бериславському районі. Двоє людей загинули, п'ятеро — поранені", - написав він.

Нагадаємо, 7 січня окупанти потужно обстрілювали Херсон. За останніми даними, загинуло дві людини - це чоловік і жінка.

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