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Понад 600 загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Понад 600 загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Фото: Associated Press

Російські загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 3 квітня, становлять 175 160 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 610 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні втрати РФ: 

  • особового складу ‒ близько 175160 (+610) 
  • танків - 3619 (+1) 
  • бойових броньованих машин - 6993 (+7)
  • артилерійських систем - 2694 (+7) 
  • РСЗВ - 527 
  • засоби ППО - 280 
  • літаків - 306 
  • гелікоптерів - 291 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -2262 
  • крилаті ракети - 911
  • кораблі /катери - 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з РСЗВ. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.

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