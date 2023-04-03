Понад 600 загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Російські загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 3 квітня, становлять 175 160 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 610 росіян.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні втрати РФ:
- особового складу ‒ близько 175160 (+610)
- танків - 3619 (+1)
- бойових броньованих машин - 6993 (+7)
- артилерійських систем - 2694 (+7)
- РСЗВ - 527
- засоби ППО - 280
- літаків - 306
- гелікоптерів - 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2262
- крилаті ракети - 911
- кораблі /катери - 18
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з РСЗВ. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.
Читайте також: