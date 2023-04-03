Понад 600 загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 3 квітня, становлять 175 160 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 610 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні втрати РФ:

особового складу ‒ близько 175160 (+610)

танків - 3619 (+1)

бойових броньованих машин - 6993 (+7)

артилерійських систем - 2694 (+7)

РСЗВ - 527

засоби ППО - 280

літаків - 306

гелікоптерів - 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня -2262

крилаті ракети - 911

кораблі /катери - 18

автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з РСЗВ. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.

Український контрнаступ: московські пропагандисти в паніці