Десятки тисяч знищених окупантів щомісяця: армія РФ не встигає поповнювати резерви

Росія щомісяця втрачає в Україні на 6 000 бійців більше, ніж може мобілізувати / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Західні посадовці заявляють, що темпи мобілізації в Росії катастрофічно відстають від реальних втрат на українському фронті. Хоча росіяни щодня вербують близько тисячі нових контрактників, протягом останніх місяців ця кількість не покриває навіть базових потреб армії для заміни вбитих і поранених окупантів.

Про це пише The Guardian.

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Ракетний терор та неможливість мобілізації

«За нашими оцінками, розрив між кількістю людей, яких Росія втрачає, та кількістю тих, кого вона здатна набрати, наразі становить близько 6000 осіб щомісяця», — зазначають західні посадовці.

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У відповідь на такі жахливі показники Владімір Путін вдався до ескалації та цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, випустивши понад 360 ракет з початку липня. Мета Москви є абсолютно очевидною: Кремль сподівається зламати моральний дух українців шляхом знищення енергосистеми країни напередодні важкої зими.

Таку жорстоку тактику частково пояснює те, що диктатор має вкрай обмежені варіанти для подолання величезних втрат за допомогою нової хвилі призову. Західні експерти переконані, що подальша масова мобілізація стане величезним політичним та економічним ризиком для режиму.

Посадовці нагадують, що під час останньої такої кампанії восени 2022 року близько мільйона росіян, серед яких було багато висококваліфікованих спеціалістів, втекли з країни, і менш ніж половина з них повернулася назад. До того ж залишається відкритим питання, чи здатна російська армія взагалі прийняти кількасот тисяч новобранців через тотальний дефіцит військової техніки та досвідчених офіцерів для їхньої підготовки.

Допомога від Британії та страх Кремля перед НАТО

На тлі постійних російських ударів Україна успішно атакує ворожі нафтові об’єкти, створюючи дефіцит пального, проте продовжує закликати союзників надати більше наступальних озброєнь та систем захисту. Цими днями до Києва зі своїм першим закордонним візитом на посаді прибув новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Він пообіцяв передати Володимиру Зеленському раніше засекречену інформацію про британські компоненти для крилатих ракет великої дальності. Також політик закликав міжнародну спільноту надати Києву більше ракет-перехоплювачів Patriot і планує порушити це критично важливе питання наступного місяця на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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У відповідь Росія традиційно почала погрожувати ударами по британських військових об’єктах як в Україні, так і за її межами, а також активізувати кібератаки та диверсії. Проте західні розвідники запевняють, що незважаючи на гучну ворожу риторику, Путін насправді категорично хоче уникнути будь-якого прямого військового зіткнення з силами НАТО. Посадовці наголошують, що всі російські ядерні погрози є лише давньою тактикою для розколу Європи та спробою змусити Захід відмовитися від військової підтримки України.

Нагадаємо, західні розвідувальні служби фіксують зростання відчаю в Кремлі. Це може підштовхнути Путіна до застосування ядерної зброї або прямого нападу на одну з країн НАТО.

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