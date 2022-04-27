Понад 610 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії Росії

Понад 610 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії Росії

Кількість поранених дітей від рук окупантів зросла до понад 393.

Понад 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося – 217. Однак зросла кількість поранених – понад 393.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вихователів змушують розповідати дітям про "спецоперацію" в Україні та малювати з ними плакати з рашистською символікою "Z".

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