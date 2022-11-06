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Понад 70 російських снарядів вибухали біля осель: голова Сумської ОВА показав наслідки обстрілу (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Понад 70 російських снарядів вибухали біля осель: голова Сумської ОВА показав наслідки обстрілу (відео)

Фото: скриншот з відео

Внаслідок терористичної атаки російських військ загинула 62-річна мешканка Ворожбянської громади.

У неділю, 6 листопада, російські війська здійснили ще один терористичний акт, обстрілявши з важкої артилерії прикордонну територію у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА, опублікувавши відео наслідків обстрілу.

По території Ворожбянської громади війська країни-агресора випустили 72 артилерійські снаряди. Вони вибухали біля людських помешкань, на городах, дорогах, вулицях.

“Загинула 62-річна місцева мешканка, ще одна жінка поранена осколками. Зруйновані будинки, деякі вже не відновити”, - повідомив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, через пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру та закриттям перегону “Ворожба — Білопілля” затримуються та змінюють розклад деякі поїзди.

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Перегляди
183
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