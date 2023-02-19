Понад 75 "прильотів" на Сумщині та ракетний удар по Хмельницькому: як минула ніч у регіонах

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: вчора вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. Є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 3 навчальні заклади, 7 приватних будинків, 8 об'єктів підприємницької діяльноств. 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Пораненим надана медична допомога. Їхній стан стабільний.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Хотинської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської. Було зафіксовано понад 75 "прильотів".

Білопільська громада: внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для життя (прямі попадання), пошкоджено автомобіль.

Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади − 12 "прильотів".

Новослобідська громада — мінометний та кулеметний обстріл.

Хотинська громада була під обстрілом з артилерії − 6 "прильотів". Путивльська громада: з території РФ ворог скинув 11 мін. Минулося без жертв.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Любицьке, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Полтавка, Щербаки, Мала Токмачка, Гуляйполе, Кам'янське. Є руйнування в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: вчора вдень росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину. Вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування.

У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили 8 багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач. У Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд. Внаслідок ударів по Нікополю ворог пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач. Минулося без жертв.

Харківщина: ворог за добу обстріляв райони щонайменше 10 населених пунктів. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів: Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Ківшарівка, Куп’янськ і Берестове.

Внаслідок ранкових обстрілів Куп'янська зруйновано гараж та 2 легкові автомобілі. Сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу смт. Дворічна постраждала будівля швидкої медичної допомоги (вибиті вікна, пошкоджено дах та стіни).

У смт Ківшарівка Куп'янського району поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані у середньому стані. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю музичної школи.

Вчора вдень у м. Вовчанськ Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Загинув чоловік.

Луганщина: упродовж вчорашньої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки, Червонопопівки і Кремінної.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви і Білогорівки. Так, у Невському вогнем росіян зруйновані два приватних будинки та травмовано літню жінку, яку із контузією госпіталізували до лікарні на Донеччині.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: зранку — ракетний обстріл Дружківки. Пошкоджені дві багатоповерхівки та приватні автомобілі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вночі — обстріли населених пунктів та позицій вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби — обстріли вздовж всієї лінії фронту. На Донеччині за добу — 2 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

Також вранці зі ствольної артилерії ворог завдавав ударів по населеному пункту Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 27 населених пунктів. За добу через агресію РФ поранені 2 людини.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 110 осіб, з них — 15 дітей та 2 маломобільні людини.

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