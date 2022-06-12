Понад 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

Від початку війни російські загарбники вбили в Україні 287 дітей, понад 508 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 149, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.

"Зокрема, 3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресіїї в м. Харків отримав поранення 17-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині загинув 4-річний хлопчик внаслідок пожежі у будівлі з сіном.

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