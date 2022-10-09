Понад 80 загиблих, понівечені та зруйновані будинки: все, що відомо про обстріли Запоріжжя за останні дні

Від початку жовтня російські загарбники майже щодня здійснюють ракетні обстріли Запоріжжя та його околиць, вбиваючи мирних людей, руйнуючи будинки та цивільну інфраструктуру.

Щодня збільшується кількість жертв та потерпілих від рук російських загарбників, серед яких, зокрема, і діти.

ТСН.ua зібрала все, що відомо про обстріли Запоріжжя останніми днями.

Так, зранку 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Станом на 8 жовтня відомо про 32 загиблих внаслідок атаки.

Пропагандисти одразу ж звинуватили в обстрілі Україну. Проте в Офісі президента заявили, що така тактика для пропаганди Росії є типовою.

ФОТО: Запорізька ОВА

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що того ранку було випущено 16 ракет. Чотири збили ППО, дев'ять ракет влучили у підприємство, де ніхто не постраждав. Останні три ракети влучили у гуманітарну колону. Він наголосив, що це було чітко сплановане масове вбивство. Адже влучання було вздовж всієї колони: на початок, середину і кінець.

Над ранок 2 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги російські окупанти знову атакували Запоріжжя і найближчі околиці ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.

За словами очільника обласної військової адміністрації Запоріжжя Олександра Старуха, окупанти нищать інфраструктуру міста через значні втрати на фронті.

У ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300. Руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Над ранок 6 жовтня Запоріжжя знову зазнало атаки. Ворог завдав близько семи ракетних ударів, поціливши ракетами в житлові будинки, у місті виникли пожежі. Під завалами опинились люди. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб.

Фото: ДСНС України

Згодом стало відомо, що 6 жовтня Росія вдруге завдала ракетного удару по обласному центрі Запоріжжя, атакувавши об‘єкти інфраструктури. Відомо про загибель щонайменше трьох людей.

7 жовтня окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе іранського виробництва, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Загинуло 14 осіб.

Над вечір цього ж дня Росія знову атакувала ракетами Запоріжжя та околиці міста.

Сьогодні ж, 9 жовтня, російські загарбники випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

Фото: Associated Press

Внаслідок масованого обстрілу загинуло 12 осіб, постраждали ще 49 мирних людей, зокрема діти. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано ще п’ять приватних будинків. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури; 20 автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл житлових будинків у Запоріжжі абсолютним злом.

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - зазначив він.

За словами військового експерта Сергія Грабського, окупанти обстрілюють Запоріжжя, щоб створити передумови для подальшого наступу. Також своїми ударами по місту росіяни тероризують мирних жителів, бо сподіваються, що вони проситимуть українських військових відійти від міста.

Він зазначив, що такі дії окупантів мають мало що спільного з військовою доцільністю, але "якщо говорити про терористичну активність, то це саме те, що ми маємо".

Читайте також: