Понад 800 керованих авіабомб за тиждень: Зеленський показав наслідки бомбардувань України

Президент Володимир Зеленський розповів, що окупаційна армія Росії лише за цей тиждень застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти міст і громад, проти людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя.

У своєму Telegram-каналі президент також показав наслідки ударів росіян.

"Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про переговори з Кремлем.

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