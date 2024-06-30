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Понад 800 керованих авіабомб за тиждень: Зеленський показав наслідки бомбардувань України

Понад 800 керованих авіабомб за тиждень: Зеленський показав наслідки бомбардувань України

Удар окупантів по Харкову / Фото: ДСНС

Володимир Зеленський розповів про удари окупантів по Україні.

Президент Володимир Зеленський розповів, що окупаційна армія Росії лише за цей тиждень застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти міст і громад, проти людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя.

У своєму Telegram-каналі президент також показав наслідки ударів росіян. 

"Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок.  Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про переговори з Кремлем. 

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