Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Понад 800 окупантів, літак та вертоліт: Генштаб повідомив подробиці про втрати РФ

Понад 800 окупантів, літак та вертоліт: Генштаб повідомив подробиці про втрати РФ

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 жовтня становлять уже понад 288 630 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 288 630 (+860)
  • танків - 4965 (+17)
  • бойових броньованих машин - 9385 (+23) 
  • артилерійських систем - 6910 (+44)
  • РСЗВ - 814 (+1) 
  • засоби ППО - 547 
  • літаків - 318 (+1) 
  • гелікоптерів - 317 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11) 
  • крилаті ракети - 1531 
  • кораблі/катери - 20 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22) 
  • спеціальна техніка - 981 (+5) 

Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1184
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація