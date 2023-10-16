Понад 800 окупантів, літак та вертоліт: Генштаб повідомив подробиці про втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 жовтня становлять уже понад 288 630 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 288 630 (+860)

танків - 4965 (+17)

бойових броньованих машин - 9385 (+23)

артилерійських систем - 6910 (+44)

РСЗВ - 814 (+1)

засоби ППО - 547

літаків - 318 (+1)

гелікоптерів - 317 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11)

крилаті ракети - 1531

кораблі/катери - 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22)

спеціальна техніка - 981 (+5)

Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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