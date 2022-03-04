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Понад 9 тисяч шведів на тлі війни в Україні зголосилися вступити до військового резерву

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За дев'ять днів з моменту вторгнення Росії до України шведська гвардія отримала майже стільки ж заяв, скільки зазвичай отримує за два роки.

Згідно з повідомленням державного телерадіомовника SR, понад 9800 шведів подали заявки на вступ до військового резерву, починаючи з 24 лютого, коли Росія вторглася на територію Україну. У звичайний рік звертається близько 5 тисяч осіб. Про це повідомля.є видання The Local.

"Був величезний потік людей. Це неймовірно", – сказав начальник Національної гвардії Швеції Стефан Сандборг.

Він повідомив, що його співробітники працюють понаднормово, щоб спробувати обробити кількість заявників:

"Ми працювали протягом останніх вихідних, щоб спробувати зробити якомога більше, коли справа доходить до контакту з людьми, розпочати інтерв’ю з безпеки та розпочати все це. Ми просимо всіх набратися терпіння, адже для цього потрібен час".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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