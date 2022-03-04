Понад 9 тисяч шведів на тлі війни в Україні зголосилися вступити до військового резерву

Понад 9 тисяч шведів на тлі війни в Україні зголосилися вступити до військового резерву

За дев'ять днів з моменту вторгнення Росії до України шведська гвардія отримала майже стільки ж заяв, скільки зазвичай отримує за два роки.

Згідно з повідомленням державного телерадіомовника SR, понад 9800 шведів подали заявки на вступ до військового резерву, починаючи з 24 лютого, коли Росія вторглася на територію Україну. У звичайний рік звертається близько 5 тисяч осіб. Про це повідомля.є видання The Local.

"Був величезний потік людей. Це неймовірно", – сказав начальник Національної гвардії Швеції Стефан Сандборг.

Він повідомив, що його співробітники працюють понаднормово, щоб спробувати обробити кількість заявників:

"Ми працювали протягом останніх вихідних, щоб спробувати зробити якомога більше, коли справа доходить до контакту з людьми, розпочати інтерв’ю з безпеки та розпочати все це. Ми просимо всіх набратися терпіння, адже для цього потрібен час".