Понад 90% російських втрат – це результат ефективної роботи української артилерії — полковник ЗСУ

Сьогодні українським захисникам необхідно більше артилерії та боєприпасів, аби перетворити ворога на попіл.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що для продовження успішного контрнаступу та перемоги ЗСУ потрібно більше артилерії.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"У нас є неймовірна опція – українська артилерійська школа найкраща на теренах колишнього СРСР. Нам до наших фахівців ще треба додати артилерійські системи 155 калібру та визначену кількість боєприпасів, у тому числі славнозвісних Excalibur. Таким артилерійським снарядам байдуже, скільки російських бойовиків перебуває у точці прильоту, бо всі вони перетворюються на попіл. Більш ніж 90% російських втрат – це результат ефективної роботи української артилерії", — розповів Селезньов.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ все звільнять воєнним шляхом. Він припустив, що війна в Україні може закінчитися автоматично з втратою окупантами якогось великого міста, наприклад Луганська, який перебував під окупацією вісім років.

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