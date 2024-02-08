Понад 900 окупантів та гелікоптер: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 392 380 своїх військових, зокрема 910 осіб – за останню добу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 392 380 осіб (+910)

танків ‒ 6383 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20)

артилерійських систем – 9411 (+24)

РСЗВ – 980

засоби ППО ‒ 666 (+1)

літаків – 332

гелікоптерів – 325 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14)

крилаті ракети ‒ 1880 (+31)

кораблі /катери ‒ 24

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27)

спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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