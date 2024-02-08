Понад 900 окупантів та гелікоптер: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 392 380 своїх військових, зокрема 910 осіб – за останню добу.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 392 380 осіб (+910)
- танків ‒ 6383 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20)
- артилерійських систем – 9411 (+24)
- РСЗВ – 980
- засоби ППО ‒ 666 (+1)
- літаків – 332
- гелікоптерів – 325 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14)
- крилаті ракети ‒ 1880 (+31)
- кораблі /катери ‒ 24
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27)
- спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.
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