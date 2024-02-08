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Понад 900 окупантів та гелікоптер: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Понад 900 окупантів та гелікоптер: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

ЗСУ звільняють нашу землю від окупантів / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 392 380 своїх військових, зокрема 910 осіб – за останню добу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 392 380 осіб (+910) 
  • танків  ‒ 6383 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 11899 (+20) 
  • артилерійських систем – 9411 (+24) 
  • РСЗВ  – 980 
  • засоби ППО ‒ 666 (+1) 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 325 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 1880 (+31)
  • кораблі /катери ‒ 24 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) 
  • спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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