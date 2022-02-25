Понад пів мільйона росіян вимагають припинити війну в Україні: з'явилася петиція до Путіна

Понад пів мільйона росіян вимагають припинити війну в Україні: з'явилася петиція до Путіна

Автор петиції - правозахисник Лев Пономарьов.

Понад 500 тисяч росіян підписали петицію з вимогою зупинити війну з Україною, яку розв'язав президент країни-агресорки Володимир Путін.

Про це повідомляє Новая газета. Автор петиції - правозахисник Лев Пономарьов. ЇЇ надрукували на сайті сhange.org

"Вимагаємо негайного припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їхнього негайного виведення з території суверенної держави Україна. Вважаємо військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну та таку, що виправдовує війну, пропаганду в російських медіа, залежних від влади", - йдеться у тексті петиції.

До слова, Пономарьов оголосив початок формування антивоєнного руху в РФ. Він закликав людей підтримати будь-які мирні форми антивоєнного протесту, а також виступити проти війни.

Як повідомлялося, 25 лютого світова преса вийшла з обкладинками, які присвячені подіям в Україні. Вони показують Путіна в образі Гітлера, пишуть про вибухи та плач за вбитими. ТСН.ua зібрав найяскравіші.