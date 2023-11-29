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"Понад пів року ворог намагається просунутися вперед": військовий про ситуацію на Куп'янському напрямку

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Понад пів року ворог намагається просунутися вперед": військовий про ситуацію на Куп'янському напрямку

Куп'янськ / Фото: ТСН.ua

На Куп'янському напрямку найгострішою ділянкою є Синьківка. 

Російські окупанти вже понад пів року намагаються просуватися вперед на ділянці Синьківка на Куп’янському напрямку. Там зараз тривають важкі бої. 

Про це в коментарі телеканалу “Еспресо” повідомив начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов.

За його словами, на Куп'янському напрямку найгострішою ділянкою є Синьківка. 

“Понад пів року ворог намагається просунутися вперед, але в нього нічого не виходить, жодного клаптика землі ми не віддали. Сподіваюсь, що ми зможемо й далі тримати оборону на даному напрямку. Синьківка дуже важлива для ворога. Якщо росіяни прорвуть оборону ЗСУ біля Синьківки, то матимуть непогані стратегічні напрямки щодо подальшого просування на Куп'янськ”, - пояснив Іван Шевцов.

Він також додав, що у напрямку Синьківки зосереджена велика кількість особового складу з обох боків. 

"Ворог і далі намагатиметься вести штурмові дії на цьому напрямку. Але в нас було достатньо часу, щоб закріпитися на даній ділянці. Наразі у ворога шансів немає.  За пів року ворог не здобув ніяких просувань", - підкреслив Шевцов.

Нагадаємо, що у Куп’янському районі декілька родин переховуються від евакуації.

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Дата публікації
Перегляди
127
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