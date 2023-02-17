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Понад пів сотні “прильотів” за півтори години: російська армія масовано обстріляла прикордонні області України

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Понад пів сотні “прильотів” за півтори години: російська армія масовано обстріляла прикордонні області України

Фото: Associated Press

У Чернігівській та Сумській області війська РФ здійснили обстріли населених пунктів біля кордону.

У п’ятницю, 17 лютого, з території Російської Федерації війська держави-агресора обстріляли із самохідних  артилерійських установок та ракетних систем залпового вогню
прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської області. Упродовж півтори години було випущено понад 50 снарядів.

Про це повідомили в ОК “Північ”.

Артобстріл розпочався об 11:45 — по району населеного пункту Заруцьке ворог випустив 30 снарядів, ймовірно, із РСЗВ.

Одразу після цього по району населених пунктів Мефедівка та Колос російські війська вгатили із САУ, випустивши відповідно 10 та 12 снарядів. 

О 13:14 було зафіксовано 2 “прильоти”, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Бачівськ.

Українські військові повідомили, що внаслідок обстрілу втрат серед особового складу та військової техніки немає. 

“Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила”, - уточнили в ОК “Північ”.

Нагадаємо, у четвер, 16 лютого, російські окупанти обстріляли житловий квартал міста Бахмута Донецької області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. Внаслідок обстрілу багато загиблих та поранених.

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Дата публікації
Перегляди
1873
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