Понад пів тисячі окупантів та техніка: Генштаб оновив втрати росіян

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 1 квітня становлять 173 990 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 630 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3616 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4)
- артилерійських систем – 2683 (+8)
- РСЗВ – 527 (+1)
- засоби ППО ‒ 279 (+1)
- літаків – 306
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 296 (+2)
Нагадаємо, як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Читайте також: