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Понад пів тисячі окупантів та техніка: Генштаб оновив втрати росіян

Понад пів тисячі окупантів та техніка: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 1 квітня становлять 173 990 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 630 окупантів. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.04.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу  ‒ близько 173 990 (+630) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3616 (+1) 
  • бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) 
  • артилерійських систем  – 2683 (+8) 
  • РСЗВ – 527 (+1)  
  • засоби ППО  ‒ 279 (+1)
  • літаків  – 306  
  • гелікоптерів  – 291 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2248
  • крилаті ракети ‒ 911 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7)
  • спеціальна техніка ‒ 296 (+2)

Нагадаємо, як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Буча, Гостомель, Ірпінь - ці міста були прихистком для біженців, доки самі не опинилися під вогнем росіян  

Буча, Гостомель, Ірпінь - ці міста були прихистком для біженців, доки самі не опинилися під вогнем росіян  

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