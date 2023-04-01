Понад пів тисячі окупантів та техніка: Генштаб оновив втрати росіян

Загальні бойові втрати російської армії станом на 1 квітня становлять 173 990 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 630 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб ліквідовано

танків ‒ 3616 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4)

артилерійських систем – 2683 (+8)

РСЗВ – 527 (+1)

засоби ППО ‒ 279 (+1)

літаків – 306

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7)

спеціальна техніка ‒ 296 (+2)

Нагадаємо, як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Буча, Гостомель, Ірпінь - ці міста були прихистком для біженців, доки самі не опинилися під вогнем росіян