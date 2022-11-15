Понад пів тисячі шахтарів опинилися у пастці під землею через ракетні удари окупантів

Ситуація у місті дуже складна, за даними місцевої влади.
Під час масштабної атаки росіян понад 500 шахтарів у Кривому Розі застрягли під землею. Триває рятувальна операція.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
"Під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457. Під землею ще 109 людей. Реально треба декілька годин. Застосовуються контргрузи та ручні лебедки", - зазначив він.
За його словами, ситуація у місті дуже складна. На місці прильотів працюють всі аварійні, комунальні та рятувальні служби.
Станом на 20:00 годину, за даними місцевої влади, рятувальна операція завершена, вона тривала 4 години. Усі шахтарі виведені.
"Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні. Операція тривала майже чотири години", - написав Вілкул.
Масований обстріл України
У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по території України. Вибухи було чути у Львові, Харкові, Рівному, КривомуРозі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії, є проблеми із зв'язком, Інтернетом.
У Повітряних силах повідомили, що російські обстріли, здійснені 15 листопада, стали наймасованішими від початку війнии. Росія випустила по Україні близько 100 ракет, з них 73 - збили.
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