Понад пів тисячі шахтарів опинилися у пастці під землею через ракетні удари окупантів

Ситуація у місті дуже складна, за даними місцевої влади.

Під час масштабної атаки росіян понад 500 шахтарів у Кривому Розі застрягли під землею. Триває рятувальна операція.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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"Під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457. Під землею ще 109 людей. Реально треба декілька годин. Застосовуються контргрузи та ручні лебедки", - зазначив він.

За його словами, ситуація у місті дуже складна. На місці прильотів працюють всі аварійні, комунальні та рятувальні служби.

Станом на 20:00 годину, за даними місцевої влади, рятувальна операція завершена, вона тривала 4 години. Усі шахтарі виведені.

"Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні. Операція тривала майже чотири години", - написав Вілкул.

Масований обстріл України

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по території України. Вибухи було чути у Львові, Харкові, Рівному, КривомуРозі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії, є проблеми із зв'язком, Інтернетом.

У Повітряних силах повідомили, що російські обстріли, здійснені 15 листопада, стали наймасованішими від початку війнии. Росія випустила по Україні близько 100 ракет, з них 73 - збили.

Термінове звернення президента України Володимира Зеленського

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