Понад половина українців переконана, що перемога вже близько - свіже соцопитування

Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону.

Понад 50% українців впевнені, що війна закінчиться найближчими днями. Перемога буде за Україною.

Про це йдеться у новому соціологічному опитуванні, яке проводилося 8-9 березня групою "Рейтинг".

Згідно з результатами соцопитування, 57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже найближчими тижнями: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік або більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання.

Зазначається, найбільш оптимістично налаштовані мешканці західних областей, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

Довідка:

У соцопитуванні брали участь українці віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю не більше 2,8%.

ТСН.ua

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