Понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію: експерти оцінили, чи настане від них кінець економіці Росії

Понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію: експерти оцінили, чи настане від них кінець економіці Росії

Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії.

Більша частина з санкцій була накладена за останні 40 діб: коли путінські найманці продерлися через кордон, порушили спокій, розтрощили домівки і вбивають мирних людей. Захід обіцяв рішучу відсіч, попереджав кремлівського диктатора. Навіть стало здаватися, що справді от-от економіці Росії настане кінець і воєнна машина зупиниться, але неприємний післясмак від санкцій 2014 року проти країни-агресора може повторитись.

Про це йдеться в ТСН.

Росія - рекордсмен світових санкцій. Загальний рахунок вже перевалив за сім тисяч. Це більше ніж, в Ірану, Сирії та Північній Кореї. Ледве не щодня ми спостерігаємо, як світ ніби намагається втихомирити божевільний диктаторський режим. “Це фінансова ядерна війна" - так про санкційнну політику висловився ексчиновник міністерства фінансів США Пітер П’ятецький

Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Найжорсткішою до окупанта стала Велика Британія. Здивувала досі нейтральна Швейцарія. Трійку лідерів замикають Сполучені Штати. Потім - Євросоюз, Франція, Канада, Австралія та Японія. При чому «били залпово» по банках, фінансах, експорту металургії, продажу лакшері-товарів та технологіях. Запровадили більше як 4000 санкцій проти конкретних осіб, в тому числі і кремлівської верхівки, та майже тисячу проти юридичних осіб.

На перший погляд, санкції б’ють по всьому що можна. Вже бачили розгублених російських олігархів, які змушені власноруч братись за хатню роботу, арештовані яхти та вілли. Точно відомо, що показники на табло в російських обмінниках більше не відповідають реальному стану економіки. Битви за цукор і пательні, розрізання брендових сумочок, стрибок цін на імпортні продукти. І призупинення автопрому через нестачу деталей. Перелічувати можна безкінечно, але це все - поки не працює.

Найбільший удар по економіці Росії завдав саме бізнес і громадянське суспільство західних країн. Росіяни мають проблеми з розрахунком картами «Віза» й «Мастеркард» за кордоном, приміром. Не мають авіасполучення з більшістю європейських країн. А ще, скаржаться у соцмережах, що за межами їхньої країни наразі краще не зізнаватися, що ти росіянин. Але на рівні лідери європейських урядів все значно спокійніше. Там поки працюють за тактикою “тисячі порізів”, ніж нищівних ударів .

«Щоб перемогти в цій війні нам потрібна кувалда, яка дасть по голові прямо зараз. І власне з тих санкцій, які дадуть по голові тут і зараз, на жаль, це є тільки санкції проти центробанку Росії», - пояснює аналітик центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Санкції проти центробанку, тобто заморозка золотовалютного резерву Росії, це те, до чого Путін був не готовий. І це, напевно, єдиний болісний удар, попри рішучу риторику європейський лідерів, стверджує дипломат Павло Клімкін. «Насправді санкції можуть звучати дуже круто, але дуже важливо, чи є можливість у Росії їх якимось чином обходити. Дуже важливо, щоб санкції не втрачали з часом свого руйнівного впливу і от з цим насправді і у американських санкцій, але особливо у європейських є проблеми», - каже ексміністр закордонних справ України.

Павло Клімкін точно знає про що говорить. Адже був одним з тих, хто домігся санкцій у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, створила в Україні квазіутворення, збила малайзійський Боїнг, створювала котли на Донбасі. Україна тоді доклала чимало зусиль, аби домогтися запровадження санкції. Вони подіяли, але ненадовго. «В чотирнадцятому році, як ви пам’ятаєте, нам вдалося затягнути за ворот Європейський союз до санкцій повних, секторальних економічних. Росія через певний час почала до них пристосовуватися», - згадує Клімкін.

Пристосування зрештою вилилось у “потепління” відносин між РФ й деякими західними лідерами. При чому деякі подробиці виплили тільки зараз. За даними офіційного реєстру експорту зброї, Франція та Німеччина увесь цей час продавала її Росії. Російську делегацію повернули в ПАРЄ. А після повного ігнору Путіна на G20, навіть заговорили про відновлення членства Росії у великій сімці.

На Росію накладені вже понад 8 тисяч санкцій

Щодо економіки - 8 років росіяни переконували - їхня економіка не зазнала суттєвих втрат. А бульдозерною війною з сирами та хамоном намагались довести, що в програші залишиться захід. Однак статистика свідчила про інше. Насправді, російська економіка увесь цей час серйозно пробуксовувала. Дохід українця, приміром, зростав набагато швидше ніж росіянина.

І так було до другої половини минулого року, коли ціни на енергоносії почали долати рекорд за рекордом. Не секрет, левова частка російського бюджету, а отже й військова машина, наповнюється саме грошима з продажу нафти й газу. Від перших годин повномасштабного вторгнення і до нині президент Зеленський вимагає від світу рішучості.

Та чує лише рішучі заяви, які поки приносять не так багато результатів, стверджують українські економісти. В переліку найперших прохань - виключення Росії від системи «Свіфт». Про це говорили іще з 2014 року. В підсумку, від «Свіфту» відключили лише 5 з трьох сотень російських банків.

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«Зараз знов збергіаються дірки у вигляді основних російських банків, через які можна платити за газ, за нафту і за інші товари», - каже аналітик Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський.

Від російської нафти відмовились тільки Сполучені Штати - мізерна частка. Європа зволікає. Рубанути по імпорту енергоносіїв навіть технологічно не просто. Однак тут є ще один нюанс. Європа дала себе загнати в газову пастку Путіна. Німецький бізнес не хоче втрачати свої прибутки, а обережні європейські політики симпатії виборців. Тільки роблять вони це на крові українських громадян. «Ембарго на імпорт російської нафти і газу - це могло б стати тими самими переламними санкціями, які б призвели до неспроможності Росії фінансувати війну в Україні», - додає Вишлінський.

Коли тільки Росія стягувала війська до українських кордонів - захід обіцяв: тільки-но Путін віддасть наказ наступати - цивілізований світ вдарить потужними санкціями. Свої обіцянки уряди виконали, взяли прекрасний темп, однак зараз збавили оберти. Здається, не усвідомлюючи, що російський чобіт російського військового, оплачений грошима європейців, завтра може вибити двері і в їхні домівки.

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