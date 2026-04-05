Понад тисячу росіян вже не повернуться додому: втрати ворога на 5 квітня

ЗСУ ліквідовують росіян на фронті — окупанти зазнають втрат.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Минулої доби ліквідовано близько 1 180 російських загарбників та чимало техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 303 550 (+1 180) осіб

  • танків — 11 839 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 350 (+6)

  • артилерійських систем — 39 439 (+61)

  • РСЗВ — 1 719 (+3)

  • засоби ППО — 1 338

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 219 443 (+2 427)

  • крилаті ракети — 4 517

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 87 355 (+206)

  • спеціальна техніка — 4 112 (+3)

Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

