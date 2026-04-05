Понад тисячу росіян вже не повернуться додому: втрати ворога на 5 квітня
ЗСУ ліквідовують росіян на фронті — окупанти зазнають втрат.
Минулої доби ліквідовано близько 1 180 російських загарбників та чимало техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 303 550 (+1 180) осіб
танків — 11 839 (+4)
бойових броньованих машин — 24 350 (+6)
артилерійських систем — 39 439 (+61)
РСЗВ — 1 719 (+3)
засоби ППО — 1 338
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 219 443 (+2 427)
крилаті ракети — 4 517
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 87 355 (+206)
спеціальна техніка — 4 112 (+3)
Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.