"Понесе відповідальність кожен": на росіян, які завдали удару по колонії в Оленівці, відкрили полювання

Російські окупанти вдарили вночі 29 липня по колонії в Оленівці на Донеччині. В закладі перебували українські “Азовці”.

Окупанти обстріляли виправну колонію в Оленівці, де росіяни утримували полонених “Азовців”. Водночас російські пропагандисти намагаються приховати свій злочин та звинувачують в ньому українську сторону.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав лідер Азовського Руху Андрій Білецький.

За його словами, росіяни намагаються обставити масове вбивство полонених як дії української армії.

“Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Була проведена пропагандистська робота - знятий людоїдський фільм про “Азовсталь”. Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни”, - розповів Андрій Білецький.

Окремо він додав, що на виконавців цього злочину, а також на організаторів - відкрито полювання.

“Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового вбивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані”, - наголосив лідер Азовського Руху.

Нагадаємо, у Генштабі наголосили, що по районі населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

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