Понівечені будинки і поранені люди: росіяни смертоносними снарядами масовано обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Російські окупанти в ніч проти 13 листопада масовано обстріляли Дніпропетровську область - із "Градів" та важкої артилерії ворог бив по Нікопольськійй та Марганецькій громадах.

Про це вранці 13 листопада повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, у результаті нічної атаки росіян поранено двох жінок віком 46 та 82 років. Постраждалих ушпиталили до місцевої лікарні. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Крім того, у Нікопольському районі за добу від дій армії РФ понівечено десятки цивільних будинків.

"Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів", - розповів посадовець.

Резніченко уточнив, що лише у місті Нікополь за ніч у результаті обстрілів РФ пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, близько двох десятків господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

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"Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали. Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж", - додав керівник області.

Він також додав, що, на щастя, у Марганецькій громаді ніхто з людей не постраждав. Лише пошкоджено приватні будинки.

"У решті районів ніч з сиренами, та без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - підсумував Резніченко.

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада армія Російської Федерації обстрілювала три громади Дніпропетровщини. По мирних населених пунктах окупанти гатили "Градами" та важкою артилерією. На міста та села скерували понад 50 снарядів.

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